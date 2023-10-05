В Чите создают маршрут по следам Мао Цзэдуна

В Чите разрабатывается новый туристический маршрут, который привлечет китайских посетителей. Он будет охватывать места, которые посетил основатель КНР Мао Цзэдун во время своего визита в город, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления международных связей и туризма администрации города Любовь Ожегову.