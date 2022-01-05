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Лама Калмыкии Ринпоче: далай-лама избегает пышных торжеств на Новый год

Лама Калмыкии Ринпоче: далай-лама избегает пышных торжеств на Новый год

Представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче рассказал, что далай-лама XIV избегает пышных торжеств на светский Новый год, несмотря на то, что в буддистских странах его не избегают и отмечают.

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