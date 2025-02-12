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Основной нападающий «Челси» выбыл из строя более чем на месяц

Основной нападающий «Челси» выбыл из строя более чем на месяц

Нападающий «Челси» Николас Джексон выбыл из строя лондонского клуба как минимум до апреля.Нападающий «Челси» Николас Джексон выбыл из строя лондонского клуба как минимум до апреля.

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