СМИ: Зеленскому рано или поздно придется договариваться с Путиным

АндрейБорков

Не будет Путин договариваться с Зеленским. Путин это Президент РФ, Зеленский это просроченный чмырь без полномочий. Как может Президент о чем то договариваться с чмырем? Сие не возможно в принципе. Путин будет разговаривать, но не с Зеленским это точно.