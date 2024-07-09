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СМИ: Зеленскому рано или поздно придется договариваться с Путиным

СМИ: Зеленскому рано или поздно придется договариваться с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский в будущем обязательно должен будет провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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АндрейБорков
Не будет Путин договариваться с Зеленским. Путин это Президент РФ, Зеленский это просроченный чмырь без полномочий. Как может Президент о чем то договариваться с чмырем? Сие не возможно в принципе. Путин будет разговаривать, но не с Зеленским это точно.
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13 час.
ЛС
Лидия Санникова
Клоун, капут!
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10 час.

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