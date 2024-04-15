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Петербургский дневник

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Эксперт Пысин заявил, что для инвестиций следует выбирать только ликвидные квартиры

Эксперт Пысин заявил, что для инвестиций следует выбирать только ликвидные квартиры

Необходимо обратить внимание на транспортную доступность, цену, вид из окна Гендиректор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин в разговоре с РИАМО подчеркнул важность выбора ликвидных квартир для инвестиций.

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