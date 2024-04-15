Эксперт Пысин заявил, что для инвестиций следует выбирать только ликвидные квартиры

Необходимо обратить внимание на транспортную доступность, цену, вид из окна Гендиректор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин в разговоре с РИАМО подчеркнул важность выбора ликвидных квартир для инвестиций.
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