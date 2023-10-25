Подо льдами Антарктиды скрывается ландшафт, менее изученный чем Марс

Пейзаж, который кажется застывшим во времени: ученые обнаружили обширный ландшафт из холмов и долин, скрытый в течение миллионов лет подо льдом Антарктиды, говорится в исследовании, опубликованном во вторник, сообщает AFP.
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