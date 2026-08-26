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"Махровая русофобия": Захарова раскритиковала руководство Германии и немецкие СМИ

"Махровая русофобия": Захарова раскритиковала руководство Германии и немецкие СМИ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 26 августа в эфире радио Sputnik резко осудила политический курс нынешнего руководства Германии, обвинив Берлин в демонстрации ярой русофобии .

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