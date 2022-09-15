РИА Новый день

140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Теперь Алла Борисовна может к званию народной артиски СССР, данной Горбачёвым М.С. (вполне заслуженно), добавить зван...«Я солидарна со с...
  • Лидия Санникова
    Когда столько лет убивали мирных жителей Донбасса, эта старуха молчала. Мы знаем, что делает свои мерзости семейка гА...«Я солидарна со с...
  • Лидия Санникова
    Жидофашист клоун напоминает, что укрофашисты с Германией одной крови...Зеленский напомни...

Курская область и Крым поддержали инициативу Кадырова о «самомобилизации» регионов

Курская область и Крым поддержали инициативу Кадырова о «самомобилизации» регионов

Глава Курской области Роман Старовойт вслед за главой Крыма Сергеем Аксеновым поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова начать «самомобилизацию» в российских регионах, – сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх