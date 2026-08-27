So, what do we think next? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! sequelll Let's see how the market opens; it would be nice to get an ORR short setup, but then again, everyone here understands that the real work only begins after the confirmation, right?.
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