В Хабаровске официально завершат отопительный сезон 5 мая

Хабаровск попрощается с отоплением уже 5 мая — городская администрация приняла решение завершить сезон в соответствии с нормами: пять-шесть дней подряд температура воздуха держится выше +8 °C, и значит, пора перекрывать тепло.
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