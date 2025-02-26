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Царьград

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ЗРК 'Бук-М3' успешно сбил ракеты HIMARS на передовой специальной операции

ЗРК 'Бук-М3' успешно сбил ракеты HIMARS на передовой специальной операции

Расчет зенитного комплекса "Бук-М3" группы "Центр" уничтожил снаряды HIMARS на красноармейском направлении, защищая передовые подразделения и ключевые объекты в новых российских регионах от воздушных угроз ВСУ в рамках спецоперации.

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