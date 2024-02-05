Общественники просят убрать из продажи популярные и опасные корма для животных Farmina и Hill's

Корма для животных «Farmina» и «Hill's» перестали завозить в Россию из-за небезопасного состава.Генеральную прокуратуру России и Россельхознадзор просят изъять из продажи корма для животных, в которых обнаружен мышьяк и другие небезопасные добавки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии