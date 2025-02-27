Песков: Instagram и Facebook разблокируют, когда они начнут соблюдать законы РФ

Instagram*, Facebook* и YouTube разблокируют, когда они начнут соблюдать законодательство России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.
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