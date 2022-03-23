В преддверии весенних каникул полицейские в Томской области провели мастер-класс для учеников младших классов

Стражи правопорядка проводят разъяснительную работу с юными участниками дорожного движения не только о соблюдении Правил дорожного движения, но и подробно рассказывают о необходимости использования световозвращающих элементов на верхней одежде и школьных рюкзаках.
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