Губернатор Новосибирской области Андрей Травников наградил работников культуры 

Глава Новосибирской области Андрей Травников в День работника культуры вручил выдающимся деятелям этой сферы Почётные грамоты, Благодарности и благодарственные письма Губернатора Новосибирской области, а также свидетельства о присвоении звания «Почётный работник культуры Новосибирской области».