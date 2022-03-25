Губернатор Новосибирской области Андрей Травников наградил работников культуры 

Глава Новосибирской области Андрей Травников в День работника культуры вручил выдающимся деятелям этой сферы Почётные грамоты, Благодарности и благодарственные письма Губернатора Новосибирской области, а также свидетельства о присвоении звания «Почётный работник культуры Новосибирской области».
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