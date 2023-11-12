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Царьград

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В России создали новое приложение, которым можно управлять музыкой с помощью жестов и голоса

В России создали новое приложение, которым можно управлять музыкой с помощью жестов и голоса

Пользователи могут воспроизвести композицию медленнее или даже превратить ее в колыбельную.Аспирант «Сколтеха» Илья Боровик и его соавтор из Германии представили новое приложение, которое позволяет пользователям настраивать произведения в соответствии со своими предпочтениями, используя голос, мимику или жесты.

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