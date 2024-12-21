﻿﻿Теплицы в садах Корделии де Кастеллан под Парижем. Экологичный сад За последние несколько лет ландшафтные выставки (в том числе знаменитое лондонское мероприятие в Челси) были сосредоточены на устойчивых методах садоводства – экономии воды, отказе от химикатов и пластмасс, использовании переработанных материалов и местных растений.