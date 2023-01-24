«Влюблена и счастлива!»: Катя Колисниченко познакомила сына с бойфрендом

В феврале прошлого года Колисниченко расторгла брак с бизнесменом Алексеем Солодовниковым. Союз экс-супругов продержался всего два года, но они успели обзавестись ребенком.
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