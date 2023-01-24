Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Меццо Тинто
    Понял наконец? Никакие вонючие дреды не сравнятся с чисто вымытой головой!Перерождение! SHA...
  • Меццо Тинто
    Хаять страну, присосавшись к ее бюджету? Нет уж, любезные, пусть вас дядя сэм кормитДмитрий Назаров: ...
  • Николай Артамонов
    👍👍👍Дмитрий Назаров: ...

«Влюблена и счастлива!»: Катя Колисниченко познакомила сына с бойфрендом

«Влюблена и счастлива!»: Катя Колисниченко познакомила сына с бойфрендом

В феврале прошлого года Колисниченко расторгла брак с бизнесменом Алексеем Солодовниковым. Союз экс-супругов продержался всего два года, но они успели обзавестись ребенком.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх