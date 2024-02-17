Муцениеце завязала с алкоголем — актрису напугало предсказание экстрасенса

Звезда «Честного развода» рассказала про борьбу с вредными привычками. Агата Муцениеце Кадр YoutubeКарьера Агаты Муцениеце последнее время развивается достаточно успешно: она снимается в кино, играет в антрепризных спектаклях и в кабаре-шоу «Абсолютно другая нага».