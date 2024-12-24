УК «Альфа-капитал» предлагает открывать иностранные торговые дома через партнера

Управляющая компания (УК) «Альфа-капитал» предложила бизнесу через посредников создавать собственные торговые дома за границей для проведения международных расчетов, пишут «Ведомости» со ссылкой на пост старшего инвестконсультанта УК Андрея Климюка в его telegram-канале Alfa Wealth.
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