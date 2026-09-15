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Царьград

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Давид Шнейдеров: актер Юра Борисов удивил Голливуд

Давид Шнейдеров: актер Юра Борисов удивил Голливуд

Русский актер Юра Борисов продолжает впечатлять Голливуд. Он и Кара Делевинь участвуют в фильме Сальмы Хайек "Arena", съемки которого проходят в Мексике.

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