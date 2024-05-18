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Поспят в тюрьме: в США задержали подсыпавших воспитанникам детсада снотворное

Поспят в тюрьме: в США задержали подсыпавших воспитанникам детсада снотворное

В штате Нью-Гэмпшир в США задержали работников частного детского сада, которые подсыпали несовершеннолетним воспитанникам снотворное, о чем сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицейское управление Манчестера.

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