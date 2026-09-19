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Хьюитт о кризисе в австралийском теннисе: «Проблема в количестве игроков, которые пробиваются наверх»

Экс-первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт высказался о кризисе в австралийском теннисе. Девятая ракетка мира Алекс де Минаур – единственный австралиец в топ-50 рейтинга ATP или WTA .

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