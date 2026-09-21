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Царьград

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GdeRabota.ru: Муха-дрозофила может заработать 2 млн рублей в год

GdeRabota.ru: Муха-дрозофила может заработать 2 млн рублей в год

Сервис GdeRabota.ru оценил гипотетический доход мухи-дрозофилы в 2,04 млн рублей в год, если бы её навыки применения кода и управления системами приравняли к профессии разработчика.

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