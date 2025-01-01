С новым рублем: что ждет российскую валюту в начале следующего года

По итогам года курс рубля оказался достаточно стабильным — чего не скажешь о его динамике. Многочисленные потрясения 2024-го, включая приостановку торговли долларом и евро на Мосбирже, повышение ключевой ставки и неожиданные санкции привели к скачкам, как на американских горках.
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