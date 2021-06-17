Происшествия

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В Ивановской области реализуется профилактическая акция «У пешехода нет подушки безопасности»

В Ивановской области реализуется профилактическая акция «У пешехода нет подушки безопасности»

Инспекторы ГИБДД совместно с представителями отряда юнных инспекторов движения Лежневской школы № 10, в очередной раз напомнили участникам дорожного движения о том, что пешеходы – наименее защищенные участники дорожного движения.

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