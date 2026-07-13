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Новая утка про имущественное неравенство в России

Новая утка про имущественное неравенство в России

Злопыхатели пишут, что «Россия занимает второе место в мире по уровню имущественного неравенства». Ссылаются на ежегодный доклад от UBS Global Wealth Report 2026, авторы которого назначили нам коэффициент Джини в 0,82.

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