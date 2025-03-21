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До -11 градусов и сильный ветер ожидаются на Алтае в первые дни похолодания

До -11 градусов и сильный ветер ожидаются на Алтае в первые дни похолодания

В субботу будет небольшой снег, а в воскресенье преимущественно без осадков В Алтайском крае ожидается ухудшение погоды днем 21 марта и ночью 22 марта, будут осадки в виде дождя и мокрого снега и порывистый ветер, сообщает региональный Гидрометцентр.

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