Закрытая бета аниме-шутера Fate Trigger переносится на третий квартал 2025 года Раз...

Закрытая бета аниме-шутера Fate Trigger переносится на третий квартал 2025 годаРазработчики королевской битвы Fate Trigger из студии Saroasis объявили о переносе закрытого бета-тестирования (ЗБТ) своего шутера на третий квартал 2025 года.
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