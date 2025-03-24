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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Закрытая бета аниме-шутера Fate Trigger переносится на третий квартал 2025 года Раз...

Закрытая бета аниме-шутера Fate Trigger переносится на третий квартал 2025 года Раз...

Закрытая бета аниме-шутера Fate Trigger переносится на третий квартал 2025 годаРазработчики королевской битвы Fate Trigger из студии Saroasis объявили о переносе закрытого бета-тестирования (ЗБТ) своего шутера на третий квартал 2025 года.

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