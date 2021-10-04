Вулкан Кумбре Вьеха стал «еще агрессивнее» через две недели извержения

Технический директор Pevolca Мигель Анхель Моркуенде заявил, что вулкан Кумбре-Вьеха, расположенный на острове Ла-Пальма (Испания), стал "намного агрессивнее" и посоветовал местным жителям держаться подальше от окон в случае мощных извержений.