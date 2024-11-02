Буталыш (Рәдиф Сәгъди)

Беднең, гафу итегез, безнең халыкның бүлгәләнергә яратуы барыбызга да мәгълүм. Кемдер үден, гафу итегез, үзен я Болгар, я Балкар, я Башкорт, я Ногай, я Гагауз, я Мишәр, я Типтәр, я Керәшен, я Уйгур дип атарга ярата.