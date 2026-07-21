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В Роспотребнадзоре рассказали о рисках заражения легионеллезом через фильтры кондиционера

В Роспотребнадзоре рассказали о рисках заражения легионеллезом через фильтры кондиционера

Заражение происходит при вдыхании мелкодисперсных капель воды, содержащих бактерии Legionella Несвоевременная замена загрязненных фильтров в системах централизованного кондиционирования может повысить риск заражения легионеллезом.

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