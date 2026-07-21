В Роспотребнадзоре рассказали о рисках заражения легионеллезом через фильтры кондиционера

Заражение происходит при вдыхании мелкодисперсных капель воды, содержащих бактерии Legionella Несвоевременная замена загрязненных фильтров в системах централизованного кондиционирования может повысить риск заражения легионеллезом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии