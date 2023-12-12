День Конституции: депутат на Кубани опубликовал карту России без Крыма и Донбасса

КРАСНОДАР, 12 декабря, ФедералПресс. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Игорь Брагарник продолжает тренд на неправильные карты РФ в честь Дня Конституции: в его посте у России нет Крыма, новых регионов и Калининградской области.
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