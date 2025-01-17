НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

«Эдмонтон» одержал 4-ю победу подряд, обыграв «Колорадо» – 4:3 после 0:3. Клуб делит 2-е место на Западе с «Вегасом»

«Эдмонтон» одержал 4-ю победу подряд, обыграв «Колорадо» – 4:3 после 0:3. Клуб делит 2-е место на Западе с «Вегасом»

«Ойлерс» обыграли «Эвеланш» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.  Клуб из Денвера забросил 3 шайбы за первые 12 минут матча, но потом забивали только игроки канадского клуба – отличились Виктор Арвидссон, Бретт Кулак, Коннор Макдэвид и Эван Бушар (победный гол на 54-й минуте).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх