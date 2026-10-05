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Царьград

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Михаил Мурашко призвал к осмотрительности при выборе витаминов

Михаил Мурашко призвал к осмотрительности при выборе витаминов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме "Биопром" в Геленджике 5-6 октября призвал русских выбирать витамины с осторожностью.

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