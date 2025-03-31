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Царьград

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Джейми Комер пережила 180 сеансов химиотерапии и дала совет по защите от рака

Джейми Комер пережила 180 сеансов химиотерапии и дала совет по защите от рака

Американка Джейми Комер, пережившая 180 сеансов химиотерапии, дала совет, как защитится от рака.180 сеансов химиотерапии в течение девяти лет борьбы с раком привели американку Джейми Комер к пониманию, что может защитить от онкологии.

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