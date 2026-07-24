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На МЖД переименовали несколько остановочных пунктов

На МЖД переименовали несколько остановочных пунктов

На Московской железной дороге произошли изменения в названиях остановочных пунктов. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД, восемь пунктов, в названии которых были числовые обозначения километров, получили новые наименования.

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