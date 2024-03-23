Участники ВФМ запустили акцию в знак солидарности с россиянами после теракта в Crocus City Hall

МОСКВА, 23 марта, ФедералПресс. Участники Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) и представители национальных подготовительных комитетов выразили слова поддержки российскому народу после теракта в Crocus City Hall, унесшего жизни почти полусотни граждан.
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