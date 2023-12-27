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Китай

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Китай примет контрмеры против американской разведывательной компании и двух лиц

Пекин, 26 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во вторник объявила о решении Китая принять контрмеры против американской компании по сбору разведывательных данных Kharon и двух физических лиц, а также призвала американскую сторону прекратить очернять Китай.

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