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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Макси набрал 42 очка в победном матче с «Хьюстоном»

Тайриз Макси набрал 42 очка в победном матче с «Хьюстоном»

Разыгрывающий «Филадельфии» записал на свой счет 42 очка, 4 подбора и 4 передачи. За 41 минуту Макси реализовал 13 из 26 с игры и 14 из 15 с линии.

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