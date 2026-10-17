Максимюк провел 5 матчей за национальную сборную Украины. В составе «Зенита» он выступал с 1998 по 1999 год, сыграв 51 матч и забив 13 голов, а также завоевал с клубом Кубок России.
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