Дети, чьи родители участвуют в спецоперации на Украине, могут бесплатно отдохнуть на море

Дети, чьи родители участвуют в спецоперации на Украине, могут бесплатно отдохнуть на море

В Приморье стартовал прием заявлений на отдых и оздоровление детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

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