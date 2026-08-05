Масштабное исследование GitHub Copilot раскрыло особенности ИИ-агентов в кодинге

Исследователи представили в arXiv первый масштабный анализ работы ИИ-агентов для написания кода. В основе работы — обезличенные данные GitHub Copilot за июнь 2026 года, охватившие 3,2 миллиона пользователей, 13 миллионов сессий, 761 миллион вызовов языковых моделей и 95 триллионов токенов.