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Масштабное исследование GitHub Copilot раскрыло особенности ИИ-агентов в кодинге

Масштабное исследование GitHub Copilot раскрыло особенности ИИ-агентов в кодинге

Исследователи представили в arXiv первый масштабный анализ работы ИИ-агентов для написания кода. В основе работы — обезличенные данные GitHub Copilot за июнь 2026 года, охватившие 3,2 миллиона пользователей, 13 миллионов сессий, 761 миллион вызовов языковых моделей и 95 триллионов токенов.

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