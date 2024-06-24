ЕС принял очередной пакет санкций против России

Евросоюз принял очередной, 14-й по счету, пакет санкций против России. Он включает в себя ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты, кроме того, он включает в себя 116 физических и юридических российских лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии