В ЕС оценили причастность России к миграционному кризису в Сеуте

Европейская комиссия (ЕК) не смогла найти подтверждения причастности России к волне дезинформации в арабских соцсетях, где распространялись призывы к массовому пересечению границы между Марокко и испанским анклавом Сеута.
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