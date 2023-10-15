Врачи помогут! Рудковская раскрыла подробности состояния Билана

Певец попал в больницу с острым бронхитом. Яна Рудковская и Дима Билан @rudkovskayaofficial/instagramНекоторое время назад стало известно, что певец Дима Билан отменил свои концерты в связи с ухудшением состояния здоровья.
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