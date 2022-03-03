«Мактаарал» и «Ордабасы» допущены к участию в КПЛ

2 марта состоялось заседание Комиссии по сертификации Казахстанской федерации футбола. Комиссией принято решение: Выдать условно ФК «Мактаарал», ФК «Ордабасы» Сертификат на участие в OLIMPBET-Чемпионате РК по футболу и OLIMBPET-Кубке РК сезона 2022 года в связи с выполнением основных обязательных требований, указанных в решении Комиссии от 9 февраля 2022 года.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Веснина и Калинская выступили против военных действий на Украине
- Роман Широков: «Поддерживаю действия Путина и армию России. Кому стыдно быть русским – валите на Запад»
Свежие комментарии