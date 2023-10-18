В Кирсанове столкнулись грузовик и "УАЗ": есть жертвы

В Кирсанове произошла авария со смертельным исходом. ДТП случилось днём 17 октября на улице Лесной. Как сообщили в Госавтоинспекции Тамбовской области, 32-летний водитель грузовика "КамАЗ" в составе прицепа самосвал не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
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