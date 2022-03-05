Майкл Мэлоун: «С таким Казинсом мы можем не изматывать Йокича»

Главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун отдал должное резервному центровому команды Демаркусу Казинсу. «С таким Казинсом мы можем разгружать и не изматывать так Йокича.

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