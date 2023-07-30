Театр абсурда

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На пути в светлое будущее

На пути в светлое будущее

На фото в заголовке – вна Украине требуют от детей доносить на родителей. Никогда такого не было – и вот опять? Впрочем, ничего необычного – просто вна Украине так принято, все вокруг хохла – враги, даже собственные родители.

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