На фото в заголовке – вна Украине требуют от детей доносить на родителей. Никогда такого не было – и вот опять? Впрочем, ничего необычного – просто вна Украине так принято, все вокруг хохла – враги, даже собственные родители.
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